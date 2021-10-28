Непривитым жителям Тверской области старше 60 лет запретили покидать жилища без необходимости

Непривитым гражданам старше 60 лет ограничили выход из дома
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27 октября губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление "О мерах по противодействию распространению на территории Тверской области новой коронаирусной инфекции (COVID-19)".
В документе прописан ряд важных ограничений, в том числе отдельный пункт о запретах для непривитых граждан старше 60 лет. С 28 октября им разрешено выходить из дома только в исключительных случаях.
К ним относятся:
- обращение за медицинской помощью;
- следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг;
- вынос мусора;
- выгул домашних животных;
- занятия спортом, пешие прогулки на воздухе;
- следование к месту жительства в другой субъект РФ.
Всем остальным гражданам, согласно постановления, необходимо ограничить поздки, в том чсиле в целях туризма и отдыха.