В ТГМУ открыта кафедра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Фото: ПТО

В Тверском государственном медуниверситете открылась самостоятельная кафедра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Кафедру возглавил доктор медицинских наук Сергей Жуков. На направлении будут готовить специалистов высшего звена в области скорой и неотложной медицинской помощи, которые смогут работать на подстанциях СМП в Твери и районах.

Также на базе кафедры опытные врачи будут проходить обязательную профессиональную переподготовку. До настоящего момента регулярные профильные циклы специализированной учёбы медики проходили в Москве или Санкт-Петербурге.