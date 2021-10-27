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Общество27 октября 2021 21:44

В ТГМУ открыта кафедра скорой медицинской помощи и медицины катастроф

Также на кафедре врачи смогут пройти переподготовку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В ТГМУ открыта кафедра скорой медицинской помощи и медицины катастроф

В ТГМУ открыта кафедра скорой медицинской помощи и медицины катастроф

Фото: ПТО

В Тверском государственном медуниверситете открылась самостоятельная кафедра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Кафедру возглавил доктор медицинских наук Сергей Жуков. На направлении будут готовить специалистов высшего звена в области скорой и неотложной медицинской помощи, которые смогут работать на подстанциях СМП в Твери и районах.

Также на базе кафедры опытные врачи будут проходить обязательную профессиональную переподготовку. До настоящего момента регулярные профильные циклы специализированной учёбы медики проходили в Москве или Санкт-Петербурге.