В Твери объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка

Украшать фасады, помещения и територию участники могут на свое усмотрение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Твери объявлен ежегодный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка и примыкающих к ним территорий.

Подготовка и прием заявок на конкурс уже начались. Подать документы можно до 20 декабря. Итоги будут подведены по итогам осмотра и оценки объектов до 31 января 2022 года.

В конкурсе могут участвовать объекты розничной торговли (магазины, аптеки, супермаркеты, гипермаркеты, автосалоны), торгово-офисные комплексы, нестационарные торговые объекты, розничные рынки, ярмарки, объекты общепита и бытового обслуживания населения.

Заявления принимаются в произвольной форме по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 или на адрес электронной почты департамента экономического развития администрации Твери bipr@adm.tver.ru.

Украшать фасады, помещения и територию участники могут на свое усмотрение, а также привлекать к участию персонажей новогодней тематики.

Победителей определят в трех номинациях и вручат дипломы.