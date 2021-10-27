Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 октября 2021 21:19

Жителю Ржева пробили голову в пьяной драке в Тверской области

За убийство осуждены трое мужчин
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трое мужчин осуждены за убийство Фото: архив "КП"

Трое мужчин осуждены за убийство Фото: архив "КП"

Трех мужчин из Тверской области осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием и судом установлено, что 14 октября 2020 года пьяные мужчины в районе улицы Щербакова в Ржеве избили местного жителя. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Приговором суда двоим мужчинам назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Третий фигурант получил 8 лет колонии особого режима.