Жителю Ржева пробили голову в пьяной драке в Тверской области

Трое мужчин осуждены за убийство Фото: архив "КП"

Трех мужчин из Тверской области осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием и судом установлено, что 14 октября 2020 года пьяные мужчины в районе улицы Щербакова в Ржеве избили местного жителя. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Приговором суда двоим мужчинам назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Третий фигурант получил 8 лет колонии особого режима.