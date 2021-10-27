В озере Удомля в Тверской области утонул мужчина

В Тверской области утонул мужчина Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что в акватории озера Удомля, в районе деревни Акулово Удомельского гороского окгура обнаружено тело утонувшего мужчины, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 27 октября.

На место происшествия выезжала ПСЧ-14, оперативная группа Удомельского пожарно-спасательного гарнизона, ГИМС МЧС России и сотрудники полиции.

Тело погибшего извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.