В Твери до 9 ноября перекроют участок улицы Можайского

В Твери перекроют участки улиц в "Южном" Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери на время коммунальных работ с полуночи 27 октября до 23:00 вечера 9 ноября прекращено движение всех видов транспорта по улице Можайского (на участке от 1-го проезда Нестерова до улицы 4-я Волоколамская) и по улице 4-я Волоколамская (от улицы Александра Матросова до улицы Нестерова), в микрорайоне "Южный".

На перекрытых участках обеспечен проезд экстренных служб и жителей района во дворы.

Будьте внимательны и ищите пути объезда.