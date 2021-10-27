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Общество27 октября 2021 21:01

В Твери до 9 ноября перекроют участок улицы Можайского

27 октября там начались коммунальные работы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери перекроют участки улиц в "Южном"

В Твери перекроют участки улиц в "Южном"

Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери на время коммунальных работ с полуночи 27 октября до 23:00 вечера 9 ноября прекращено движение всех видов транспорта по улице Можайского (на участке от 1-го проезда Нестерова до улицы 4-я Волоколамская) и по улице 4-я Волоколамская (от улицы Александра Матросова до улицы Нестерова), в микрорайоне "Южный".

На перекрытых участках обеспечен проезд экстренных служб и жителей района во дворы.

Будьте внимательны и ищите пути объезда.