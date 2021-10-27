В тверской медцентр поступит оборудование для увеличения объёмов ПЦР-тестирования

В Твери принимают меры для увеличения объемов ПЦР-тестирования на коронавирус. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева закупят два дополнительных амплификатора. Это приборы, с помощью которых делают ПЦР-тесты по выявлению коронавируса.

27 октября на заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игоря Рудени решено выделить на это 3,6 млн рублей.

В настоящее время в Центре им. В.П. Аваева имеется шесть амплификаторов.

- Дополнительное оборудование позволит увеличить количество проводимых исследований в сутки с 4000 до 5300, - сообщает областное правительство.

СПРАВКА КП

На данный момент тестирование на COVID-19 в Тверской области помимо Центра имени В.П. Аваева, проводят также лаборатории Областной клинической больницы, Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Тверского государственного медицинского университета, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН.

Кроме того, тестирование на COVID-19 организовано в частных медицинских организациях.