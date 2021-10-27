Из бюджета Тверской области выделят свыше 97 млн рублей на инженерные сети в индустриальном парке

В областном правительстве приняли решение о выделении средств на парк "Раслово". Фото: Александр ЖМУЛИН

На заседании бюджетной комиссии Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей принято решение об обустройстве инженерной инфраструктуры в индустриальном парке «Раслово». Он расположен в Калининском районе.

- Наша задача - обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей, - отметил глава региона.

На строительство распределительной подстанции, прокладке линий электропередач, строительство сетей водоотведения, а также насосной станции из областного бюджета выделяется 97,3 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, эти средства сэкономлены в результате снижения кредитной нагрузки на областной бюджет.

Создание инженерной инфраструктуры позволит привлечь в парк как минимум еще пятерых инвесторов, открыть дополнительные производства примерно на 1,1 тысяч рабочих мест.

СПРАВКА КП

Индустриальный парк «Раслово» был создан в Тверской области в 2019 году. На данный момент в числе действующих резидентов территории – ООО «Пластик-Строймаркет» (Universum), ООО «ХКМ Евразия» (HITACHI, Япония) и другие.

Кроме того, в июне текущего года в парке был открыт логистический комплекс для концерна «АвтоВАЗ».