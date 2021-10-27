В торговых точках Твери проверили партии семян

Партии семян не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

В торговых точках Пролетарского района Твери сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 26 октября проведены выездные инспекции.

В результате мероприятий выявлены нарушения в области семеноводства при реализации пакетированных семян цветов и овощей, сорта которых не входят в государственный реестр селекционных достижений, а также реализация посадочного материала без документов, удостоверяющих сортовую принадлежность и посевные качества.

В отношении виновных лиц возбуждены административные производства.