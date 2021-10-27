В кафе и развлекательном центре Ржева проверили соблюдение антиковидных мер

В Ржеве проверили соблюдение антиковидных мер Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области

26 октября в Ржеве состоялся рейд по соблюдению мер профилактики коронавирусной инфекции. Проверки проходили в кафе "Визави" и развлекательном центре "Октябрь".

Критических замечаний на объектах сотрудники регионального Министерства контрольных функций и Роспортебнадзора не выявили.

- В кафе в полной мере обеспечена безопасность клиентов и персонала. В развлекательном центре отсутствовали рециркуляторы воздуха, которые для заведений подобного рода необходимы, а также не было сертификатов на средства для обеззараживания рук и поверхностей. В остальном профилактические меры осуществляются исправно, - отметили в Роспотребнадзоре.

Проверки будут проводиться регулярно.