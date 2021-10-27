В Тверской области сделан еще один шаг к созданию крупнейшего в Европе центра отдыха с аквапарком

Иллюстрация к проекту "Завидово парк". Графика: предоставлено ПТО

Областное правительство сообщает, что компания «Завидово Парк» включена в число резидентов единственной в ЦФО особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово».

Так решил экспертный совет по туристско-рекреационным особым экономическим зонам Тверской области. Его 27 октября провел губернатор Игорь Руденя.

Статус резидента ОЭЗ даёт инвестору право на освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет и земельного налога на пять лет. Кроме того, правительством региона принято решение снизить для новых участников особой экономической зоны ставки налога на прибыль, зачисленного в региональный бюджет, до 12,5%.

Компания нужна для реализации одноименного проекта «Завидово парк». Речь - о создании в ОЭЗ «Завидово» крупнейшего в Европе крытого семейного центра спортивных и водных развлечений (с аквапарком, конечно), а также отелей на 1100 номеров, конгресс-центра, горнолыжного склона, детского парка и другие объектов туриндустрии.

- За 10 лет реализации проекта объём налоговых поступлений в региональный и местный бюджеты превысит 2 млрд рублей. - сообщила пресс-служба областного правительства. - Предполагаемый объём инвестиций в реализацию проекта - более 32 млрд рублей, будет создано свыше 900 новых рабочих мест. Финансирование реализации проекта подтверждено со стороны государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Губернатор не раз называл создание мощного турцентра в Завидово одним из ключевых проектов в регионе.

СПРАВКА КП

ОЭЗ «Завидово» в Тверской области создана в 2015 году. В объекты туринфраструктуры зоны уже вложено более 16 млрд рублей частных инвестиций, создано более 340 рабочих мест.

В этой зоне благодаря федеральной поддержке построен водозаборный узел со станцией водоподготовки для водоснабжения объектов туристического кластера «Волжское море», а также пешеходный мост через реку Дойбица в Конаковском районе.

Сейчас в рамках развития кластера «Волжское море» в ОЭЗ «Завидово» ведется строительство транспортно-пересадочного узла, в том числе - порта.

Ленинградский вокзал Москвы с портом свяжет новая железнодорожная ветка.

Областное правительство решило строить ветку за счет инфраструктурного бюджетного кредита (новый механизм поддержки регионов). В итоге правительство РФ одобрило выделение данного кредита нашему региону в размере 3,8 млрд рублей.