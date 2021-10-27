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Спорт27 октября 2021 16:20

Кикбоксер из Твери Александр Малафеев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира

Соревнования прошли в Италии
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Александр Малафеев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира Фото: комспорта Тверской области

Александр Малафеев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира Фото: комспорта Тверской области

Чемпионат мира по кикбоксингу под эгидой Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга прошел в итальянском городе Лидо-ди-Йезолло. Мастер спорта международного класса Александр Малафеев из Твери представлял Россию в разделе «Фулл-контакт с лоу-киком» в весовой категории до 86 кг.

В 1/8 финала тверской спортсмен победил соперника из Боснии и Герцеговины, а в следующем раунде - соперника из Испании. В полуфинале тверской спортсмен решением судей уступил по очкам турецкому кикбоксеру и завоевал "бронзу" турнира.

Это первая награда чемпионата мира среди мужчин в истории кикбоксинга Тверской области.