119 фильмов представлено на 54-м областном конкурсе любительского кино «Земля Тверская»

Итоги конкурса подведут 30 октября. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

54-й областной открытый конкурс любительских фильмов «Земля Тверская» пройдёт в Доме народного творчества 29-30 октября.

На конкурс было подано 119 работ, из которых для показа отобрали более полусотни лучших. Фильмы разные, строгих рамок нет. Жюри в этом году увидит игровые, документальные, научно-популярные, видовые, социальные, анимационные, экспериментальные и музыкальные картины.

Их создали жители Твери, Москвы, Торжка, ЗАТО Озёрный, Селижаровского, Лесного, Спировского, Андреапольского, Кувшиновского, Калязинского, Рамешковского, Оленинского муниципальных округов, Нелидовского, Удомельского, Вышневолоцкого и Кашинского городских округов, а также Бежецкого, Фировского, Конаковского, Калининского, Бологовского районов.

Открытие конкурса и первый день просмотра состоится 29 октября в 10:00. Продолжится просмотр 30 октября в 10:00, а в этот же день в 13:30 состоится церемония награждения победителей.