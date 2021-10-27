В Тверь с гастролями приедет театр из Абхазии

Свои спектакли труппа из Абхазии покажет в Тверском театре драмы. Фото: ТАТД

Меньше недели осталось до больших гастролей в столице Верхневолжья абхазского театра «РУСДРАМ». Гости дадут спектакли в Тверском театре драмы.

Если точно, в Тверь приедет Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера (Сухум, Республика Абхазия).

31 октября, в воскресенье, в 17:00 на большой сцене Тверского театра драмы гости сыграют «Кьоджинские перепалки» Карло Гольдони в постановке Александра Коручекова. Одна из лучших комедий венецианского драматурга XVIII века режиссер превратил в многофигурную живописную фреску, многоголосый ансамбль, галерею ярких мужских и женских характеров...

1 ноября в 18:30 гости на той же сцене гастролеры с Кавказа представят постановку «Хаджи-Мурат» Льва Толстого. Режиссер - Адгур Кове. Он предлагают неожиданный взгляд на гениальное произведение классика. Нам обещают показать глубокий, выразительный и эмоциональный спектакль, насыщенный метафорами.

Возрастные ограничения на обе постановки - 12+.

Справки по телефонам драмтеатра: 8(4822) 32-09-09; 32-22-92.