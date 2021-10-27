30 октября в Твери прочтут молитву памяти репрессированных

В Твери помолятся о репрессированных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 30 октября, в общероссийский День памяти жертв советских репрессий, состоится Всероссийскя ежегодная акция Молитва памяти. К участию в ней присоединится Тверь.

В 2021 году отмечается 30-летие установления даты на государственном уровне.

Акция молитвенного чтения имен в Твери пройдет натрех площадках с 12:00 до 16:00: в горсаду у стелы Михаила Тверского, у фонтана на Тверской площади и на пересечении улиц Жигарева и Трёхсвятской.

Онлайн трансляция акции будет вестись с 11:00 до 20:00 на сайте Молитвы памяти с включением поминовений из десятков городов от Москвы до Хабаровска.

В 21:30 участники акции зажгут на окнах "Свечи памяти" о тех, кто погиб или пострадал в период репрессий. В это же время по трансляции можно будет присоединиться к молитве о России и минуте молчания.