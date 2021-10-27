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Общество27 октября 2021 14:32

В связи с нерабочими днями в Тверской области согласован специальный график доставки пенсий и соцвыплат

Большинство выплат можно будет получить чуть раньше срока
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Не пропустите день пенсии!

Не пропустите день пенсии!

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В связи с праздничными и нерабочими днями в ноябре 2021 года Тверским отделением Пенсионного фонда и «Почтой России»» согласован особый график доставки пенсий и других социальных выплат.

В городских отделениях почтовой связи пенсию и другие социальные выплаты можно получить:

3 ноября – за 3 и 4 ноября.

В отделениях почтовой связи небольших населённых пунктов с режимом работы «понедельник, среда, пятница» пенсию и другие социальные выплаты можно получить:

3 ноября – за 3 и 4 ноября;

5 ноября – за 5,6 и 7 ноября.

В отделениях почтовой связи небольших населённых пунктов с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:

2 ноября – за 3,4 и 5 ноября;

6 ноября - за 6,7 и 8 ноября.

В банки пенсии и другие социальные выплаты будут перечислены 11 и 19 ноября.