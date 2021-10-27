Следствие просит помощи в расследовании уголовного дела о ДТП, в котором погиб ребенок в Тверской области

Ребенок погиб под колесами мусоровоза Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб маленький мальчик. Авария произошла 7 июля 2018 года в СНТ "Светлый".

Водитель на мусоровозе наехал на мальчика, который ехал во встречном направлении на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

- По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. - сообщает региональный СКР и обращается к гражданам, которые обладают какой-либо информацией о ДТП, сообщить ее по телефону следственного управления: 8-(4822)-32-27-51.