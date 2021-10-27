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Происшествия27 октября 2021 12:39

Бдительная женщина отказалась отдавать деньги мошеннику в Твери

И обратилась в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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После звонка мошенника женщина обратилась в полицию

После звонка мошенника женщина обратилась в полицию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Московского отдела полиции в Твери обратилась 38-летняя местная жительница и рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что на ее имя пытаются формить кредит.

По инструкции звонившего женщина пошла в банк и подала заявку от своего имени, а потом позвонила в полицию. В отделении ей подтвердили, что звонил мошенник. Женщина перестала отвечать на звонки, отменила заявку на кредит и написала заявление в полицию.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.