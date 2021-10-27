Бдительная женщина отказалась отдавать деньги мошеннику в Твери

После звонка мошенника женщина обратилась в полицию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В дежурную часть Московского отдела полиции в Твери обратилась 38-летняя местная жительница и рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что на ее имя пытаются формить кредит.
По инструкции звонившего женщина пошла в банк и подала заявку от своего имени, а потом позвонила в полицию. В отделении ей подтвердили, что звонил мошенник. Женщина перестала отвечать на звонки, отменила заявку на кредит и написала заявление в полицию.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.