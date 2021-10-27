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Общество27 октября 2021 12:32

Пропавшая в Тверской области девушка нашлась в Москве

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Пропавшая девушка вернулась домой

Пропавшая девушка вернулась домой

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области завершены поиски пропавшей 23 октября жительницы поселка Есинка Ржевского района.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя девушка ушла из дома и перестала выходить на связь. Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.

25 октября пропавшую нашли в Москве. Девушка вернулась домой. Устанавливаются все обстоятельства её отсутствия. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение.