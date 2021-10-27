Замдиректора ПАТП-1 в Твери подозревают в получении взятки

Расследование уголовного дела продолжается
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора МУП «ПАТП-1». Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере.
По версии следствия, в период с 2018 по 2020 года мужчина получал от представителя коммерческой организации (в отношении которого ранее возбуждено уголовное дело), осуществляющего оказание услуг в сфере обеспечения транспортной безопасности, взятки за бездействие в рамках заключенных контрактов.
Материалы уголовного дела предоставлены УФСБ России по Тверской области. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.
Расследование продолжается.