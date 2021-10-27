Центр выплат "Тверская семья" опубликовал график выплат на ноябрь

"Тверская семья" опубликовала график выплат на ноябрь Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Центр выплат "Тверская семья" опубликовал график перечисления выплат на ноябрь. Из-за праздничных выходных и нерабочей недели перечисления начнутся после 10 ноября.

В начале месяца семьи получат детские пособия при рождении ребенка, пособия на детей до полутора лет и от 3 до 7 лет.

В двадцатых числах месяца будут перечислены компенсации беременным на питание и проезд, материнский капитал и др. Деньги поступят на счет в срок от трех до десяти рабочих дней.