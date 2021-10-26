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Общество26 октября 2021 21:18

В Тверской области женщина три недели пыталась похоронить родственницу на муниципальном кладбище

Главу поселения оштрафовали на 3000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Глава администрации оштрафован по решению суда

Глава администрации оштрафован по решению суда

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В администрацию сельского поселения Хорошево Ржевского района обратилась местная жительница. Женщине требовалось разрешение на захоронение родственницы на муниципальном кладбище в деревне Санталово.

По закону данная услуга предоставляется в течение дня с момента обращения. Однако, работники администрации помедлили и выдали письменный документ спустя лишь три недели после заявления.

Женщина пожаловалась в прокуратуру. Межрайонной прокуратурой в отношении главы сельского поселения Хорошево возбуждено дело об административном правонарушении, виновный оштрафован на 3 000 рублей.

Постановление мирового судьи не вступило в законную силу.

Также, в адрес главы поселения рассмотрено и удовлетворено представление, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.