Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2021 21:08

Прокуратура в Тверской области защитила интересы пайщика КПК "Надежные сбережения"

Суд постановил вернуть мужчине 400 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Организация прекратила работу 9 февраля 2021 года

Организация прекратила работу 9 февраля 2021 года

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В прокуратуру Центрального района Твери обратился пайщик КПК "Надежные сбережения" и сообщил об отказе кредитным потребительским кооперативом в возврате денежных средств.

Ведомство в ходе проверки установило, что заявитель являлся вкладчиком более 400 тысяч рублей на условиях возвратности, платности, срочности. С момента заключения договора уплата процентов, предусмотренных договором, не производилась. Денежные средства организация не вернула.

Прокуратура района обратилась в Центральный районный суд Твери с исковым заявлением. Исковые требования о возврате денежных средств удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, что с начала года Центральный районный суд рассмотрел и удовлетворил 28 исков пайщиков к КПК "Надежные сбережения".

Организация прекратила работу 9 февраля 2021 года.