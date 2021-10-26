В Тверской области заготовлены корма для животных и завершается уборка урожая

Корма на зиму животным хватит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверская область подводит итоги сельскохозяйственного сезона: завершается уборка урожая, посеяны озимые и заготовлены корма для животных.

Валовый сбор зерновых составил 104,0 тыс. тонн с площади в 63,9 тыс. гектаров. Картофеля собрано больше, чем в прошлом году - 203,9 тыс. тонн с площади в 12,6 тыс. гектаров. Лидеры по урожайности, как и обычно - аграрии Старицкого, Кесовогорского и Сандовского районов.

Овощи в этом году были высажены на площади 2,5 тыс. гектаров. Собрать с них удалось 38,9 тыс. тонн. Здесь лидеры - Калининский, Старицкий, Конаковский и Лихославльский районы.

Озимых в этом году посеяно более чем на 6000 гектаров больше, чем годом ранее – 18,8 тыс. гектаров. Основная доля посевов - озимая пшеница, её высеяно больше всего в Ржевском, Старицком и Конаковском районах.

Завершена заготовка кормов для животных: 166,9 тыс. тонн сена, 242,9 тыс. тонн сенажа, 160 тыс. тонн силосной массы и 17,6 центнеров грубых и сочных кормов.

«В ближайшие 5 лет приоритетными направлениями будут молочное и мясное животноводство, растениеводство, развитие льняного комплекса, – цитирует слова губернатора Игоря Рудени пресс-служба Правительства Тверской области. – Наряду с развитием агрохолдингов реализуются меры поддержки малого и среднего бизнеса, что будет способствовать расширению географии комплексного развития сельских территорий».