За пять лет госдолг Тверской области сократился на 4,8 млрд рублей

В областном правительстве продолжают работу по снижению долговой нагрузки на бюджет. Фото: ПТО

За пять лет долговая нагрузка на областной бюджет снизилась с 72% до 43% - госдолг сократился на 4,8 млрд рублей. Об этом было объявлено 26 октября на заседании областного правительства.

Как отметил. губернатор Игорь Руденя, работа по снижению госдолга будет продолжена. Планируется, что к концу 2024 года долговая нагрузка на бюджет региона составит не более 34% по отношению к собственным доходам.

- Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона – одна из главных задач на ближайшие годы. При этом мы не собираемся сокращать средства по ключевым направлениям. Прежде всего, будут финансироваться доходогенерирующие, инвестиционные, а также социальные проекты в сферах здравоохранения и образования. Будем наращивать бюджетные средства за счет экономики и создания новых рабочих мест, - сказал Игорь Руденя.