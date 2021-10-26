В Тверской области гендиректор предприятия задолжал работникам 2,5 миллиона рублей

Гендиректор задолжал по зарплате 2,5 млн рублей Фото: Анастасия Осипова

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора предприятия в Кимрах. Фигуранта обвиняют в невыплате заработной плате работникам организации (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Следствием установлено, что в период с октября 2018 по март 2020 года руководитель, имея на счетах неободимую сумму, задолжал 54 работникам свыше 2,5 млн рублей.

В период расследования уголовного дела руководителем предприятия произведен расчет с потерпевшими в полном объеме.

- По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в региональном СКР.