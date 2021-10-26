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Происшествия26 октября 2021 17:06

Вандалы уничтожили фонари и подсветку на мемориале в Ржевском районе Тверской области

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На мемориале уничтожена подсветка, разбиты фонари Фото: администрация Ржевского района

На мемориале уничтожена подсветка, разбиты фонари Фото: администрация Ржевского района

В Ржевском районе Тверской области на мемориале в деревне Звягино, посвящённому расстрелянным жителям деревни Афанасово в годы Великой Отечественной войны, вандалы разбили фонари, уничтожили сетодиодную подсветку и срезали электрические провода.

Повреждения утром, 22 октября, обнаружили жители деревни и сообщили о происшествии в администрацию Ржевского района.

Вандалов разыскивают, проводится проверка Фото: администрация Ржевского района

Вандалов разыскивают, проводится проверка Фото: администрация Ржевского района

В настоящее время по данному факту следователем Ржевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Администрация района призывает граждан поделиться имеющейся информацией о данном преступлении.