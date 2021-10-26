Кусаются цены всё больнее. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В сентябре инфляция в Тверской области ускорилась до 8,1%. Такую информацию предоставляет Центробанк России.

В ЦБ отмечают, что ускорение темпов инфляции осенью - общероссийская тенденция. Факторы, которые оказали наиболее существенное влияние на данный показатель, это увеличение издержек производства и снижение предложения некоторых продовольственных товаров из-за неблагоприятных погодных условий.

"Сентябрь оказался холоднее, чем обычно. Поэтому сместились сроки сбора урожая овощей открытого грунта. Это наряду с сокращением посевных площадей привело к ускорению роста цен на картофель и капусту. В первый осенний месяц выросли затраты на обогрев теплиц, что сказалось на стоимости огурцов и помидоров. Рост цен на корма и упаковку привел к повышению себестоимости производства в птицеводческих хозяйствах Тверской области и, как следствие, к повышению темпов удорожания мяса птицы", - уточняют специалисты.

А вот рост цен на непродовольственные товары и некоторые услуги (например, транспорта) в регионе в сентябре несколько замедлился.