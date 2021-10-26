В ТРЦ "Рубин" в Твери спасатели потушили условный пожар

В ТРЦ "Рубин" прошли пожырные учения Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

26 октября в ТРЦ "Рубин" состоялись пожарно-тактические учения. Мероприятия были проведены в нерабочее для центра время. По тактическому замыслу в одном из залов кинотеатра произошло возгорание. Сотрудники объекта вызвали пожарную охрану и сообщили, что внутри находятся люди.

На место условного пожара убыли спасатели ПСЧ-2. Звенья газыдомозащитной службы вошли в здание для поиска и эвакуации пострадавших, затем приступили к тушению пожара.

- Во время учений были успешно отработаны дополнительные вводные: потеря связи с одним звеном газыдомозащитной службы (сигнал бедствия "MAYDAY"), эвакуация условно пострадавших сотрудников ведомства из здания и угроза обрушения кровли, - сообщили ведомстве. - По итогу все запланированные мероприятия отработаны, задачи выполнены. Пожарные действовали оперативно, слаженно и профессионально.