В Твери выбрали лучшую школьную библиотеку

Все бибилиотеки получили в подарок новые книги Фото: администрация Твери

В Твери подвели итоги десятого городского конкурса «Лучшая школьная библиотека - 2021». Он проводился в два этапа: заочный - видеовизитка «Виртуальная экскурсия – «Школьная библиотека – …» и очный - «Презентация образовательного события/проекта «Открытый мир идей».

В конкурсе приняли участие семь школ: №4, №14, №15, №18, №25, №43 и МБОУ ЦО им. А. Атрощанка.

Первое место по итогам конкурса заняла библиотека школы №14, второе - библиотека 43-й школы, на третьем месте биолетека школы №15.

Все библиотеки-участники получили в подарок книги для пополнения фонда художественной литературы.