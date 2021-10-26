Виртуальный прием предпринимателей проведет руководитель следственного комитета Тверской области

В следственном управлении состоится прием предпринимателей Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Руководитель следственного управления по Тверской области Альберт Кизимов совместно с уполномоченным по правам предпринимателей Тверской области Антоном Стамплевским проведет прием представителей бизнес-сообщества.

Мероприятие состоится в онлайн-формате 29 октября и начнется в 12:00 часов. Прием будет осуществляться путем произведения исходящего вызова с помощью программного обеспечения Skype на логин заявителя.

Сведения о фамилии, имени, отчестве заявителя и логине в Skype необходимо в срок предоставить в отдел до 28 октября до 18:00 по тел. (4822) 65-63-31 либо в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области по тел. (4822) 66-62-69.