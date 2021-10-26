Алкоголь, конфеты и кухонную утварь украл из гипермаркета житель Тверской области

Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области
В Твери сотрудники Росгвардии задержали магазинного вора. Из гипермаркета на Московском шоссе злоумышленник украл дорогой алкоголь, конфеты и кухонную утварь. О происшествии сообщили в правоохранительные органы.
По сигналу "тревога" на место выехала Росгвардия. Экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого в краже и передал сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном.
На 49-летнего жителя Калининского района завели уголовное дело по статье "Кража".