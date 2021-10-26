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Общество26 октября 2021 12:21

За выходные на дорогах Тверской области остановлены 64 пьяных водителя

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости"

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости"

Фото: Евгения ГУСЕВА

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги "Контроля трезвости". Профилактическое мероприятие состоялось в период с 22 по 24 октября.

За выходные на дорогах Тверской области остановлены 64 водителя с признаками алкогольного опьянения, из них 14 - в Твери.

В отношении нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской областипризывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции: 02, 102 или 112.