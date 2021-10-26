В Тверской области алиментщик задолжал на ребенка 400 000 рублей

Суд осудил алиментщика за долг в 400 000 рублей Фото: архив "КП"

Старицким районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина задолжал по алиментам на ребенка более 400 000 рублей. Фигурант признан виновным по ч. 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Без уважительных причин отец более 9 месяцев переводил незначительную часть выплат в сумме от 2000 до 4500 рублей.

Приговором суда назначено наказание в виде исправительных работ на срок 7 месяцев условно с испытательным сроком 7 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.