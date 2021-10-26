Три врача из Тверской области удостоены высоких наград за вклад в борьбу с коронавирусом

Указом Президента РФ три тверских врача представлены к наградам. Фото: архив КП

Указом Президента РФ три врача из Тверской области представлены к наградам за большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Поздравления награждённым направил губернатор Игорь Руденя.

- Ваши знания, ответственность и профессионализм, проявленные в работе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, получили достойную оценку на государственном уровне, - подчеркнул Игорь Руденя.

Орденом Пирогова награжден заведующий службой анестезиологии-реанимации Областной клинической больницы Максим Петрушин. Он организовал работу 42 коек интенсивной терапии для тяжелых больных коронавирусом, участвовал в разработке маршрутизации пациентов. Впервые под его руководством у пациента с тяжелой дыхательной недостаточностью была применена методика экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Недавно он рассказал «КП»-Тверь», с чем сталкивается больной коронавирусом в реанимации.

Медалью Луки Крымского награждена врач-кардиолог, врач ультразвуковой диагностики пульмонологического отделения Областной клинической больницы Евгения Зубрыкина. Она работает с зараженными коронавирусом с августа 2020 года и провела у них около 200 ультразвуковых исследований сердца.

Также медали Луки Крымского удостоена заведующая пульмонологическим отделением инфекционного госпиталя Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Ксения Котова. Она принимала активное участие в организации работы инфекционного госпиталя. При участии Ксении Константиновны в отделении внедрены современные диагностические и лечебные методики.