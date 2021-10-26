Жительнице Тверской области 11 месяцев не платили муниципальную пенсию

Женщине задолжали 53 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру Зубцовского района обратилась 68-летняя местная жительница и сообщила, что в течение 11 месяцев не получала положенную ей муниципальную пенсию.

У администрации Погорельского сельского поселения Зубцовского района перед заявительницей сформировалась задолженность в сумме более 53 000 рублей.

Прокурором района в Зубцовский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с администрации муниципального образования указанной задолженности.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.