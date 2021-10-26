Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2021 10:27

Жительнице Тверской области 11 месяцев не платили муниципальную пенсию

Долг состаил 53 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщине задолжали 53 000 рублей

Женщине задолжали 53 000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру Зубцовского района обратилась 68-летняя местная жительница и сообщила, что в течение 11 месяцев не получала положенную ей муниципальную пенсию.

У администрации Погорельского сельского поселения Зубцовского района перед заявительницей сформировалась задолженность в сумме более 53 000 рублей.

Прокурором района в Зубцовский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с администрации муниципального образования указанной задолженности.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.