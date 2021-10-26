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Происшествия26 октября 2021 9:48

Житель Тверской области украл из амбара десять мешков зерна

На него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На фигуранта завели уголовное дело

На фигуранта завели уголовное дело

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В полицию обратился владелец фермерского хозяйства в Кашинском городском округе и сообщил, что с его фермы в деревне Покровское похищены 10 мешков зерна.

Полицейские организовали проверку: обследовали помещения, опросили возможных свидетелей произошедшего, наметили пути отхода злоумышленника.

К краже оказался причастен 35-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что похитил зерно для корма собственного скота. Похищенное он вывез на машине и четыре мешка уже израсходовал, остальные шесть вернули владельцу.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.