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Общество25 октября 2021 19:30

Жительница Тверской области оштрафована за фейк о коронавирусе в соцсети

Женщина заплатит 15 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд оштрафовал женщину на 15 000 рублей Фото: архив "КП"

Суд оштрафовал женщину на 15 000 рублей Фото: архив "КП"

Сотрудники полиции в ходе мониторинга сети Интернет выявили видеозапись, в которой женщина распространяла фейковую информацию о ситуации с коронавирусом в Тверской области.

Личность женщины установлена, в содеянном 51-летняя нарушительница созналась.

Постановлением суда жительница Бологовского района признана виновной в административном правонарушении и оштрафована на 15 000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

УМВД России по Тверской области напоминает, что за распространение фейковой информации предусмотрена административная ответственность, и призывают граждан ориентироваться только на официальные источники информации.