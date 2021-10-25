Жительница Тверской области оштрафована за фейк о коронавирусе в соцсети

Суд оштрафовал женщину на 15 000 рублей Фото: архив "КП"

Сотрудники полиции в ходе мониторинга сети Интернет выявили видеозапись, в которой женщина распространяла фейковую информацию о ситуации с коронавирусом в Тверской области.

Личность женщины установлена, в содеянном 51-летняя нарушительница созналась.

Постановлением суда жительница Бологовского района признана виновной в административном правонарушении и оштрафована на 15 000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

УМВД России по Тверской области напоминает, что за распространение фейковой информации предусмотрена административная ответственность, и призывают граждан ориентироваться только на официальные источники информации.