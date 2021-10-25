В правительстве Тверской области обсудили антикоронавирусные меры

На заседании оперштаба. Фото: ПТО

Проведение вакцинации, текущая эпидемиологическая ситуация и другие связанные с противодействием коронавирусу вопросы обсуждались на заседании оперштаба региона. Его 25 октября провел губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье продолжается месячник особого контроля за соблюдением масочного режима. Большое внимание уделяется также антиковидной обработке помещений и общественного транспорта, термометрия сотрудников на предприятиях и в организациях.

В ежедневном режиме продолжаются "масочные" рейды в автобусах, такси, на железнодорожном транспорте.

Сотрудниками управления Роспотребнадзора региона проводятся проверки в торговых объектах.

Как сообщает областное правительство, с сегодняшнего дня в Верхневолжье действует система предъявления QR-кодов (о вакцинации) при входе в крупные торговые и торгово-развлекательные центры.

На заседании штаба также обсуждались вопросы работы учреждений отрасли образования в в объявленный нерабочим в стране период - с 30 октября по 7 ноября. По поручению главы региона будут открыты дежурные группы в детсадах для детей, чьи родители задействованы в структурах и на производствах непрерывного цикла.

Также прорабатывается вопрос организации работы лагерей дневного пребывания при школах для ребят из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Еще один вопрос повестки штаба – вакцинация против коронавируса. Всего в регионе на сегодняшний день вакцинировались 437 500 человек, за последние сутки – 1 113 человек.

С 18 октября в Твери работают мобильные пункты вакцинации. Для них предусмотрено 16 площадок.

Продолжают работать 56 пунктов при медучреждениях.

Также вакцинироваться можно без записи в ТЦ «РИО», Торговом парке №1, ТЦ «Рубин», ТЦ «Вавилон» и Тверском цирке.