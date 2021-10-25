В Твери компания задолжала сотруднику 226 тысяч рублей по заработной плате

Работнику задолжали 226 тысяч рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В прокуратуру Московского района Твери обратился работник частной строительной организации сообщил, что работодатель задолжал ему по заработной плате 226 тысяч рублей.
По результатам проверки по месту регистрации истца в Кашинский межрайонный суд Тверской области направлено исковое заявление о взыскании задолженности по заработной плате, а также компенсации за задержку выплат.
Исковые требования прокурора удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.