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Общество25 октября 2021 17:12

В Твери компания задолжала сотруднику 226 тысяч рублей по заработной плате

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Работнику задолжали 226 тысяч рублей

Работнику задолжали 226 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуру Московского района Твери обратился работник частной строительной организации сообщил, что работодатель задолжал ему по заработной плате 226 тысяч рублей.

По результатам проверки по месту регистрации истца в Кашинский межрайонный суд Тверской области направлено исковое заявление о взыскании задолженности по заработной плате, а также компенсации за задержку выплат.

Исковые требования прокурора удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.