Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 17:06

Семена и саженцы растений не прошли проверку в Тверской области

Рейд провел Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Семена и саженцы не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Семена и саженцы не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе выездных обследований торговых точек в Твери, Лихославле и Торжке выявлены нарушения законодательства в области семеноводства.

При реализации пакетированных семян выявлены цветочные культуры, сорта которых не входят в государственный реестр селекционных достижений сельскохозяйственных растений в 2021 году.

Также установлена реализация саженцев роз без документов, удостоверяющих сортовую принадлежность и посевные качества растений. В отношении виновных лиц возбуждены административные производства.