Семена и саженцы растений не прошли проверку в Тверской области

Семена и саженцы не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе выездных обследований торговых точек в Твери, Лихославле и Торжке выявлены нарушения законодательства в области семеноводства.

При реализации пакетированных семян выявлены цветочные культуры, сорта которых не входят в государственный реестр селекционных достижений сельскохозяйственных растений в 2021 году.

Также установлена реализация саженцев роз без документов, удостоверяющих сортовую принадлежность и посевные качества растений. В отношении виновных лиц возбуждены административные производства.