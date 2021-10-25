В связи с нерабочими днями изменился режим работы Тверского областного суда

Тверской областной суд изменил режим работы Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тверской областной суд изменил режим работы на период нерабочих дней, установленных указом президента РФ.

- В период с 1 ноября по 7 ноября 2021 года судом будут рассматриваться категории дел безотлагательного характера, - сообщили в пресс-службе суда.

В судебной коллегии по уголовным делам: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, разрешении производства оперативно-розыскных мероприятий и др.

В судебной коллегии по административным делам: дела о защите интересов несовершеннолетн или недееспособных граждан, дела упрощенного производства, дела о выдворении лиц, административные аресты, дела о принудительной госпитализации граждан в медицинские организации.

Напомним, с 19 октября 2020 года в суде приостанолен личный прием граждан, не являющихся участниками судебных процессов. Участники процессов допускаются в суд только в масках и перчатках.

Подать обращения можно по электронной почте или через обращения на сайте Тверского областного суда.

Справки по телефонам: (4822) 41-59-08, 41-59-12, 41-59-13.