Тверская область оказалась на 35-м месте в рейтинге развития науки и технологий

Наша научно-технологическая сфера получила 37,53 балла из 100. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Тверская область оказалась на 35-м месте в рейтинге российских регионов по развитию науки и технологий. Рейтинг был составлен по итогам 2020-года по данным Росстата.

Исследование провели специалисты "РИА Рейтинг". В основу ранжирования легли 19 показателей, характеризующих человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.

Каждый регион мог заработать от 1 до 100 баллов. Тверская область получила 37,53 балла, что и определило 35-е место списка. Ни роста, ни депрессии сферы науки и технологий у нас не отмечено - по сравнению с прошлогодним аналогичным исследованием, позиция региона не изменилась.

"Выпуск высокотехнологичных товаров, научные исследования, внедрение новых технологий в той или иной мере, осуществляются в каждом субъекте РФ, хотя и неравномерно", - отмечают исследователи.

В лидерах развития науки и технологий - Москва (78,43 балла), Санкт-Петербург (76,06) и Республика Татарстан (68,83). В аутсайдерах - Ингушетия (9,35 балла), Ненецкий автономный округ (11,75) и Хакасия (12,34).

А КАК У СОСЕДЕЙ

Московская область - 5 место (65,85 балла)

Ярославская область - 20 место (48,14 балла)

Тверская область - 35 место (37,53 балла)

Вологодская область - 36 место (36,59 балла)

Новгородская область - 38 место (35,84 балла)

Смоленская область - 56 место (29,21 балла)

Псковская область - 70 место (20,08 балла)