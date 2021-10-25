Почти 1000 человек в Твери привились от коронавируса в мобильных пунктах вакцинации

В Тверской области работают мобильные пункты вакцинации Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери с 18 по 24 октября в передвижных пунктах вакцинации прививку от коронавирусной инфекции сделали 984 человека.

Вакциной "Спутник V" вакцинировано 743 жителя, 241 человек - "Спутником Лайт".

Всего, на 25 октября, в Тверской области прививку от коронавируса сделали 437 500 человек, за сутки – 1 113 человек.

26 и 27 октября мобильные пункты вакцинации будут открыты около ТЦ "МАЯК" в микрорайоне "Радужный" и в микрорайоне "Брусилово" на Оснабрюкской, 26.

28 и 29 октября – на улице 2-я Грибоедова, 24 и на Комсомольской площади у фонтана.

30 и 31 октября мобильный пункт будет располагаться в поселке Сахарово у ДК, а также на проспекте Николая Корыткова, 36 А.

Всего в Твери предусмотрено 16 площадок для мобильной вакцинации. График работы с 1:00 до 20:00 с техническим перерывом с 15:00 до 16:00.

вакцинация проходит без предварительной записи. При себе желающим необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача.