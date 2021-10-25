В Тверской области зимой дороги будут приводить в порядок свыше 700 спецмашин

За зимнее содержание дорог в регионе будет отвечать восемь подрядчиков. Фото: администрация Твери

В рамках госконтрактов за зимнее содержание автодорог в регионе будут отвечать восемь подрядных организаций. Это ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс» и ООО «Бежецкая дорожная компания».

Они должны будут чистить дороги и мосты от снега, обрабатывать противогололедными материалами, следить за автобусными остановками.

Всего на вооружении этих восьми подрядчиков стоит 704 единицы специализированной техники.

Заготовлено 78,5 тысяч кубических метров песчано-соляной смеси. И это не все - заготовка продолжается.

Качество содержания контролирует Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.