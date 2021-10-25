Жители Тверской области напишут Большой этнографический диктант

Акция пройдет в онлайн-формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 3 по 7 ноября жители Тверской области смогут принять участие в международной просветительской акции "Большой этнографический диктант-2021". Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Диктант позволит участникам оценить уровень знания о народах, проживающих в России и обратит внимание на вопросы межнационального мира и согласия.

Задания представлены в виде теста из 30 вопросов: 20 из них общефедеральные, а 10 региональные, уникальные для каждого субъекта России. На прохождение дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за диктант - 100.

Каждый участник получит разбор работы и сертификат.