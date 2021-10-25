Пилораму в Тверской области обокрали на 140 000 рублей

Подозреваемого задержала полиция Фото: архив "КП"

В дежурную часть Зубовского отделения полиции обратился 64-летний директор местной пилорамы и сообщил, что из помещения объекта украли два электромотора стоимостью 140 000 рублей.

На место выехали полицейские, изъяли следы обуви и рук предполагаемого преступника, проверили места возможного сбыта краденного.

Подозреваемым оказался 30-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Похищенные электродвигатели злоумышленник сдал в пункт приема металла, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.