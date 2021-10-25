Мужчина убил собутыльника ножом в Тверской области

Обстоятельства убийства устанавливают следователи Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по факту убийства мужчины. Тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир в Городне.

Следствием установлено, что 23 октября в Городне двое мужчин вместе выпивали и повздорили. Один из мужчин ударил собутыльника ножом в спину. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Личность подозреваемого установлена. Он задержан полицейскими по горячим следам.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначены экспертизы. Ведется следствие.