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Происшествия25 октября 2021 16:08

Мужчина убил собутыльника ножом в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Обстоятельства убийства устанавливают следователи

Обстоятельства убийства устанавливают следователи

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по факту убийства мужчины. Тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир в Городне.

Следствием установлено, что 23 октября в Городне двое мужчин вместе выпивали и повздорили. Один из мужчин ударил собутыльника ножом в спину. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Личность подозреваемого установлена. Он задержан полицейскими по горячим следам.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначены экспертизы. Ведется следствие.