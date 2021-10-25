С начала года в Тверской области пять детей погибли в ДТП

В ДТП пострадали 160 детей Фото: областной минздрав

Госавтоинспекция Тверской области предупреждает об увеличении количества ДТП с участием детей в период каникул. Об этом свидетельствует статистика прошлых лет.

В начала 2021 года в Верхневолжье с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет произошло 149 ДТП, пять детей погибли и 160 пострадали.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период с 25 по 29 октября в регионе проводится мероприятие "Внимание-каникулы!".

Инспекторы ГИБДД призывают жителей провести с детьми разъяснительные беседы по основам безопасности на дорогах, разъяснить правила поведения на проезжей части, обеспечить светоотражающими элементами на одежде.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.