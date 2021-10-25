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Экономика25 октября 2021 15:31

Объёмы экспорта в Тверской области выросли на 87%

А импортировать мы стали больше на 40%, но импорт по-прежнему превышает экспорт
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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За первое полугодие 2021 года в регион было ввезено импортных товаров на 315,7 миллионов долларов.

За первое полугодие 2021 года в регион было ввезено импортных товаров на 315,7 миллионов долларов.

Фото: Александр ГЛУЗ

Торгово-экономические контакты у Тверской области установлены более чем с сотней стран мира. В День таможенника Российской Федерации, который отмечают 25 октября, Тверьстат поделился информацией об объёмах импорта и экспорта в регионе.

В первом полугодии 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2020-го, экспорт в Тверской области вырос на 87% и в денежном выражении составил 295 миллионов долларов. Импортировать мы стали больше на 40%. За первое полугодие 2021 года в регион было ввезено импортных товаров на 315,7 миллионов долларов. Таким образом импорт у нас превышает экспорт в соотношении 51,7% к 48,3%.

Экспорт и импорт в Тверской области в первом полугодии 2021 года. Графика: Тверьстат

Экспорт и импорт в Тверской области в первом полугодии 2021 года. Графика: Тверьстат